Звездная дочь: Лиза Галкина снова удивила модным образом

Дочь Галкина и Пугачевой уже вполне может конкурировать с мамой в «стильности».

В Сети появилось новое фото звездного семейства, на котором вся великолепная четверка в сборе. Максим Галкин держит на плечах довольного Гарри, а малышка Лиза прильнула к ногам мамы Аллы. Пользователи Сети обратили внимание на ультра-модный образ Лизы, которая всегда на снимках одета стильно и с фантазией, но на этот раз превзошла все ожидания.

Лизу нарядили в яркое полосатое черно-белое платье в поперечную полоску, на голове — черно-белая шапочка с крупным принтом. Дополняют образ розовые сандалии с белыми носочками и темные солнечные очки с розовой оправой в форме крыльев бабочки. Мама Алла одета также стильно, по-молодежному, но без особых претензий.

На Алле — бежевое прямое платье в спортивном стиле ниже колен, на бедрах небрежно повязан свитер, на лице — темные очки, на ногах — белая спортивная обувь.

Мужская половина выбрала простые белые майки и цветные шорты.

Звездная семья сфотографирована на берегу моря во время прогулки, все четверо выглядят счастливыми и отдохнувшими.