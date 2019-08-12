По-молодежному: Пугачева выбрала сарафан и кеды для нового образа

Алла Пугачева это лето провела в Юрмале. Для семьи певицы подобные поездки стали уже традицией. Она проводила время с детьми Лизой и Гарри, виделась с подругой Лаймой Вайкуле, и посещала фестивали и концерты. Однако в августе черед печальных событий чуть не заставили Примадонну вернуться в Москву раньше времени. На 85-м году жизни скончался Вилли Токарев, но артистка все же не приехала на его похороны.

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Еще одно трагическое известие пришло 6 августа — ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. Однако родственники решили похоронить ее в Канаде, поэтому ни Пугачева, ни другие близкие друзья бизнесвумен вряд ли смогли бы быстро изменить все свои планы. Но, похоже, что Алла Борисовна решила не унывать, несмотря на последние события. В соцсети она опубликовала новое фото, на котором позирует рядом с причудливой инсталляцией в стильном наряде.

Как известно, больше года назад певица сменила стилиста, поэтому теперь облачается в более молодежные образы. На этот раз она примерила футболку с сарафаном темно-горчичного цвета. Примадонна дополнила наряд белыми кедами и крупными солнцезащитными очками.

«А жизнь продолжается. Живем дальше», — написала она.

Не только поклонники, но и многочисленные коллеги артистки пришли в восторг от ее образа. «Ну какая женщина!», — высказалась Светлана Лобода. «Обожаю», — прокомментировала пост Хибла Герзмава. Преданные фанаты певицы признались, что им очень нравится стиль Примадонны. «Стиль и вкус отменный! Так держать уважаемая Алла Борисовна!» — написала одна из подписчиц звезды. Похоже, что день артистка провела не сидя дома, а посетив один из театров или музеев.