Летний образ: Шейк в топе и мини-юбке с узорами отметилась на пляже

Ирина Шейк этим летом много снималась для глянца и рекламных кампаний. В итоге она все же устроила себе отпуск. В начале августа модель уехала на Ибицу вместе с мамой и своей дочкой Леей. Уже не первый месяц ходят слухи, что девушка разорвала отношения с Брэдли Купером. Точная причина размолвки влюбленных неизвестна, но по данным инсайдеров, они уже договорились о совместной опеке над ребенком.

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Пока Шейк отдыхает на курорте, она не упускает возможности развеяться. Ее уже несколько раз видели в компании друзей. Модель даже оставила дочку с бабушкой, чтобы один вечер провести с подругой на вечеринке. Стоит отметить, что русская красавица даже в повседневной жизни выбирает стильные наряды, которые подчеркивают ее фигуру. В минувшие выходные, 11 августа, Ирину засняли папарацци, когда она вновь пришла на пляж с семьей.

На этот раз модель облачилась в костюм, состоящий из топа и мини-юбки, сшитой из цветной ткани с узорами, от Versace. Наряд подчеркнул длинные и стройные ноги Шейк, а также ее идеальный пресс. Образ она дополнила сумкой, сделанной в одном стиле с нарядом, а также солнцезащитными очками. Вместе с мамой она прошлась по побережью, держа за руку малышку Лею. К слову, родительница звезды была облачена в цветные брюки и белую рубашку, а дочка в полосатый купальник.

Позже папарацци засняли Ирину, когда она купалась и расслаблялась на яхте. Даже на таких не студийных кадрах, модель выглядела безупречно, демонстрируя подтянутую фигуру. Поклонники не перестают восхищаться молодой мамой и надеются, что слухи о ее расставании с Купером останутся лишь слухами. Напомним, что многие сначала обвинили Леди Гагу в том, что она разрушила семью модели, но позже выяснилось, что у певицы роман совсем с другим мужчиной.

А вам нравится стиль Ирины Шейк?