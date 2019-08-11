Вайкуле оценила наряд Каменских и наглядно это показала

11 августа певицы Лайма Вайкуле и Настя Каменских пересеклись на музыкальном мероприятии в Латвии. 65-летняя артистка не смогла прости мимо своей молодой коллеги в вызывающем наряде. Исполнительница «Вернисажа» подвела жену Потапа к камере и сказала на видео, что они собираются вместе пойти в кафе, потом на дискотеку и даже «к чертовой бабушке».

«Пойдем по клубам ночным. Вот Настя уже нарядилась, смотри. А я буду ее охранять», — игриво сказала Лайма, похлопав Каменских по попе.

Ролик выложен в Instagram на странице Вайкуле. Многим ее поклонникам тут же бросилось в глаза различия во внешности двух певиц. Некоторые называют Лайму иконой стиля и одновременно критикуют Каменских за безвкусицу и вульгарность. Более лояльные комментаторы отмечают, что юмор этого видео как раз в том и заключается, что такие разные артистки дружат.

больше по теме Вайкуле в брючном костюме исполнила танец в стиле тверк Короткий ролик привел в восторг многих поклонников исполнительницы.

Напомним, Настя Каменских недавно вышла замуж за своего партнера по сцене Потапа (Алексея Потапенко). После свадьбы они устроили себе продолжительный отпуск. Несмотря на новый статус девушка продолжает публиковать в социальных сетях полуобнаженные снимки, и ее муж не против этого.

А вы считаете наряд Насти Каменских вульгарным?