Звездный стиль

Водонаева примерила образ гангстера из американского фильма

Телеведущая заплела в волосы детские соски, чтобы стать похожей на персонажа комедии.

Водонаева примерила образ гангстера из американского фильма
Алена Водонаева примерила на себя необычный образ. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Фотомодель и телеведущая Алена Водонаева продолжает перевоплощаться в различные образы из популярных фильмов. Недавно она предстала перед подписчиками в роли мама Стифлера из комедии «Американский пирог», а еще раньше оделась на свадьбу в стиле главной героини Джулии Робертс из фильма «Красотка».

И вот 37-летняя артистка опубликовала видео с новым, еще более неожиданным образом. Она спародировала гангстера по прозвищу Лок Дог из американского сатирического фильма «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале» 1996 года. Для этого женщина накрутила себе три «стоячие» косы и заплела в них детские соски. А чтобы ни у кого не осталось сомнений в схожести, она скривила губы и произнесла коронную фразу персонажа: «Что ты сказал про мою маму?».

Напомним, у оригинального Лок Дога из волос кроме соски торчали еще пакетик для чая и пружинка и даже презерватив.

Лок Дог
Лок Дог. Кадр из фильма «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале».

Добавим, недавно Водонаева совершила вояж по Америке — отдыхала там со своим 8-летним сыном Богданом. А перед этим она призналась, что после развода со вторым мужем уже нашла себе нового бойфренда, на 15 лет моложе нее.

Как вы думаете, зачем Алене такое перевоплощение?

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Водонаева примерила образ гангстера из американского фильма
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