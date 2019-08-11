Всегда стильная: Зара отметилась в Сочи в длинной юбке и топе-банте

Певица дает концерты и отдыхает на Красной Поляне в районе Сочи.

Певица Зара из Франции, где прекрасно провела время на Антибах со своими сыновьями, отправилась в Сочи. В районе Красной Поляны на курорте Горки Город Зара совмещает приятное с полезным: отдыхая и зарабатывая, давая концерты.

Перед одним из выступлений певица решила порадовать поклонников и снялась в элегантном наряде на фоне зеленых холмов Красной Поляны. Фото, появившееся на странице Зары в Instagram, подписано: «Как же хорошо прогуляться перед концертом».

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Оригинальный белый в тонкую полоску короткий топ с бантом, который демонстрирует певица, принадлежит Basique 7/13. Бренд специализируется на модных топах и блузах. Кстати, одной из его поклонниц является знаменитая модель Кендалл Дженнер.

Дополняют образ Зары длинная бежевая юбка в складку в пол, крупные круглые серьги, выполненные в восточном стиле, множество тонких золотых браслетов и темно-коричневая квадратная сумка на ремне.

Поклонники не поскупились на комплименты в адрес своей любимицы, которая, к слову, не раз попадала в топы самых стильно одетых звезд различных российских изданий: «Зара как вино: чем старше, тем лучше», «Как всегда идеальна», «Космическая талия» «Какие у вас образы всегда красивые».