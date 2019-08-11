Звездный стиль

Гардероб модницы: Рудковская на яхте продемонстрировала платье с пайетками

Продюсер наслаждается отдыхом на престижном итальянском курорте вместе с мужем и сыном.

Гардероб модницы: Рудковская на яхте продемонстрировала платье с пайетками
Яна Рудковская/instagram.com/rudkovskayaofficial/

44-летняя Яна Рудковская отдыхает со своим супругом, 36-летним олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, и 5-летним сыном Сашей в Италии, в Сардинии. Семейная пара выбрала для летних каникул престижный курорт Порто-Чево. Судя по фото, которые Яна щедро выставляет на своей странице в Instagram, большую часть времени семья проводит на яхте.

Справедливо полагая, что интерьеры прогулочного судна на фоне моря как нельзя лучше подходят для модной съемки, Рудковская на снимках последовательно представляет подписчикам весь свой гардероб путешественницы. Дошло дело и до вечерних платьев, одно из которых, от своего любимого бренда Dior, светская львица примерила средь бела дня и тоже на яхте.

«Мой любимый цвет», — подписала снимок Рудковская.

Платье принадлежит к прошлогодней коллекции элитного бренда Chant à la Lune. Все модели, так же, как и платье, представленное Яной, выполнены из тройной органзы. Роспись сделана вручную в различных оттенках белого и черного, а затем изящно и точечно расшита пайетками.

Шедевр от Dior не оставил подписчиц Яны равнодушными. «Полное очарование», «Цвет платья прям заворожил», «Один наряд лучше другого», «Не платье, а шедевр», «Просто бомба». Но нашлись и ревностные ценители правил приличий, которые обратили внимание на то, что это моветон надевать днем, тем более для прогулки на яхте, длинное вечернее платье, расшитое пайетками.

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Евгений Плющенкомода и стильСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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Гардероб модницы: Рудковская на яхте продемонстрировала платье с пайетками
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