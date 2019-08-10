Нюша подчеркнула стройные ноги черными велосипедками

Нюша этим летом много путешествует. В прошлом году она стала мамой, но из-за этого ее режим практически не изменился. Правда, теперь певица предпочитает чуть больше отдыхать, чтобы проводить время с дочкой. За последние месяцы она побывала в ряде стран, где дала концерты. При этом она успевала загорать и демонстрировать фигуру в бикини. А в августе артистка приехала в Париж, где увиделась с подругой Ириной Медведевой, которая не так давно тоже стала мамой.

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Задерживаться в одном из самых романтичных городов в мире Нюша не стала. Она продолжила свое путешествие и 9 августа оказалась в Москве. Вечер певица предпочла провести в компании подруг, которых давно не видела. Она опубликовала фото, на котором позирует в черном жакете с тонким поясом и велосипедках в тон. Наряд подчеркнул подтянутые и стройные ноги артистки. Образ она завершила крупными сережками и черными кроссовками.

Подруга звезды предпочла выглядеть более сдержанно. Она облачилась в зеленый костюм и туфли на шпильке. Нюша призналась, что собиралась посетить одно мероприятие, но потом планы изменились.

«В итоге, я провела прекрасный вечер в компании классных девчонок и моей подруги», — призналась певица.

Поклонникам образ девушки пришелся по душе. И это не удивительно, так как велосипедки этим летом снова вошли в моду. «Какая ты стильная», «Безупречный лук», «Тебе идет легкий макияж», «Наряд крутой», «Выглядишь круто», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что после родов Нюша постепенно вернулась к занятиям спортом, а также стала придерживаться определенной диеты для кормящих мам. В итоге старания звезды дали свои результаты. Она вернулась в форму за считанные месяцы.

А вам нравится образ Нюши?