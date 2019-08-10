Звездный стиль

Валерия в белом платье и широкополой шляпе прогулялась по Парижу

Певице удалось провести несколько дней с семьей.

Валерия в белом платье и широкополой шляпе прогулялась по Парижу
Валерия. фото: globallookpress.com

Певица Валерия уже 15 лет счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Супруги поддерживает друг друга во всем. Певица в 51 год активно занимается спортом, следит за собой и правильно питается. Муж старается равняться на нее и тоже время от времени устраивает себе изнурительные тренировки даже на отдыхе, чтобы похудеть. Это лето они проводят, совмещая гастроли и с отдыхом. В начале августа артистка побывала в Париже.

Там Валерия повидалась со своей мамой Галиной, а также ей удалось провести время с сыновьями Арсением Шульгиным и Артемием Шульгиным. Они сделали совместное трогательное семейное фото. Певица и ее супруг выглядели как никогда счастливыми.

Валерия с семьей. фото
Валерия с семьей. фото: instagram.com/valeriya/

Также артистка успела прогуляться по столице Франции. Она облачилась в легкое летнее платье белого цвета и широкополую шляпу Образ Валерия дополнила сумкой через плечо и мюлями.

«Вчера во Франции, а сегодня уже летим через Москву и Ташкент в Шимкент. Главное в дороге — удобная дорожная подушка, фильм, музыка, книги», — поделилась певица.

Поклонники пришли в восторг от образа звезды. Они одарили ее множеством комплиментов. «Великолепно выглядите!», «Какая вы красивая женщина!», «Всегда ухоженная, всегда модная. Молодец!», «Шляпаааа — просто космос!», «Какая вы стильная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что дети Валерии уже совсем взрослые. Старшей Анне 26 лет, Артемию 24 года, а Арсению 20 лет. Не так давно певица призналась, что уговорила своих отпрысков не торопиться с женитьбой. По ее мнению, сначала нужно встать на ноги, а уже потом обзаводиться семьей.

А вам понравился образ Валерии?

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Валерия в белом платье и широкополой шляпе прогулялась по Парижу
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