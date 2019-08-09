Американский стиль: Куркова выбрала мини-шорты и розовый свитшот

Равшана Куркова в конце августа отметит 39-летие. Стоит отметить, что актриса, которая стала известна еще в 90-х, практически не изменилась за минувшие годы. Она обладает стройной фигурой и идеально гладкой кожей. Девушка предпочитает вести закрытый образ жизни. Она редко выходит в свет и практически ничего не рассказывает о личной жизни. Однако если артистка появляется на публике, то всегда безупречно выглядит.

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Этим летом Равшана несколько дней провела в детокс-клинике, а также отдохнула в Турции с мамой. Как оказалось, от родительницы актриса унаследовала свою красоту. В августе девушка продолжила путешествовать. На этот раз она приехала в США. Первым делом Куркова прогулялась по городу «ангелов» Лос-Анджелесу. Она не удержала и устроила фотосессию прямо во время прогулки.

Актриса была облачена в джинсовые мини-шорты, которые подчеркнули ее стройные и длинные ноги. Также она надела свитшот нежно-розового цвета, который добавил в ее образ романтичности. К нему она подобрала кроссовки в тон. Равшана отказалась от макияжа, а также не стала выпрямлять волосы, выбрав естественный облик.

Поклонники пришли в восторг от образа звезды. Они и раньше отмечали, что Куркова обладает особенным чувством стиля, а теперь она это подтвердила в очередной раз. «Ну какая же вы классная, Равшана!», «Как вы мне нравитесь», «Свитшот очень уютный», «Настоящая красотка! Ваша красота глаз радует!», — прокомментировали пост подписчики. Одна поклонница поинтересовалась у артистки, как ей удается оставаться в форме.

«Генетика + спорт, отказ от алкоголя, правильное и хорошее питание, режим сна (ложусь не поздно, 7-8 часов, не меньше)», — ответила ей актриса.

А вам нравится стиль Равшаны Курковой?