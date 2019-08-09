61-летняя Юдашкина выбрала для прогулки с внуком мини-шорты

Несмотря на то, что в декабре Марине Юдашкиной исполнился 61 год — она не видит смысла скрывать фигуру под бесформенными балахонами. На отдыхе в Израиле супруга прославленного модельера не побоялась примерить черные тканевые мини-шорты с белой футболкой. Лаконичный образ знаменитость дополнила ремешком, сделав акцент на талии. Возлюбленная Валентина Абрамовича отправилась на прогулку с внуками: трехлетним Анатолием и маленьким Аркадием — он появился на свет в 2018 году.

Свой августовский отпуск Марина проводит в компании дочери Галины. Девушка доверяет сыновей заботам бабушки, полностью полагаясь на свою маму. Примечательно, что в Израиле Юдашкина успела повидаться и со своей свекровью Раисой Петровной.

«С моими любимыми внуками Аркадием и Анатолием», — отметила возлюбленная дизайнера.

Сам модельер полностью одобряет наряды своей возлюбленной. В одном из интервью Марина призналась, что ее супруг был рад тому, что она записалась в спортзал. На этом настаивала и дочка Юдашкиной — Галина. Кроме того, возлюбленная Валентина Абрамовича посетовала на то, что ей приходится ограничивать себя в еде. Супруга модельера не скрывает: она очень любит разносолы. Именно поэтому Марина пока не готова садиться на диету.