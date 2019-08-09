Звездный стиль

Чтит традиции: Нетребко покрыла голову в Азербайджане национальным платком

Звезда мировой оперы приехала в эту страну отдыхать.

Чтит традиции: Нетребко покрыла голову в Азербайджане национальным платком
Анна Нетребко/instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко — заядлая путешественница. Актриса постоянно живет в Вене, где у нее с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, и сыном Тьяго есть апартаменты, роскошные интерьеры которого звезда не раз показывала своим подписчикам. Но Анне не сидится дома, особенно летом. Она много путешествовала по разным странам в обществе мужа и сына, добралась Нетребко и до Азербайджана. В аккаунте актрисы в Instagram появилось фото, сделанное на фоне пейзажей этой страны.
«А теперь пора посмотреть Азербайджан и поехать в районы», — подписала кадр Нетребко. Анна предстала с покрытой национальным платком головой.

Поклонники ответили комплиментами на очередной пост путешественницы: «Анна, вы — человек мира», «Как всегда прекрасная, ждем ваших репортажей». Откликнулись на пост звезды и жители южной страны. «Азербайджанка — не отличить», «Приезжайте к нам в Гянджу», «С ног до головы — наша невеста», — доброжелательно встретили Анну на своей земле азербайджанцы.

Наверняка во время вояжа Нетребко сопровождает Юсиф, ведь он родом из Баку и свою карьеру певец начинал, обучаясь в конце 90-х в Бакинской консерватории.

Ранее на своих страницах в социальных сетях Анна подробно рассказывала о путешествии в Зальцбург на традиционный ежегодный музыкальный фестиваль. В этот город Анна отправилась с мужем и сыном и успела, как выступить там, так и хорошо отдохнуть после.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АзербайджанАнна НетребкоЮсиф Эйвазов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чтит традиции: Нетребко покрыла голову в Азербайджане национальным платком
Интересно?
Поделись с друзьями: