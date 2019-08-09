Чтит традиции: Нетребко покрыла голову в Азербайджане национальным платком

Анна Нетребко — заядлая путешественница. Актриса постоянно живет в Вене, где у нее с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, и сыном Тьяго есть апартаменты, роскошные интерьеры которого звезда не раз показывала своим подписчикам. Но Анне не сидится дома, особенно летом. Она много путешествовала по разным странам в обществе мужа и сына, добралась Нетребко и до Азербайджана. В аккаунте актрисы в Instagram появилось фото, сделанное на фоне пейзажей этой страны.

«А теперь пора посмотреть Азербайджан и поехать в районы», — подписала кадр Нетребко. Анна предстала с покрытой национальным платком головой.

Поклонники ответили комплиментами на очередной пост путешественницы: «Анна, вы — человек мира», «Как всегда прекрасная, ждем ваших репортажей». Откликнулись на пост звезды и жители южной страны. «Азербайджанка — не отличить», «Приезжайте к нам в Гянджу», «С ног до головы — наша невеста», — доброжелательно встретили Анну на своей земле азербайджанцы.

больше по теме Анна Нетребко блеснула в роскошном бриллиантовом колье в виде капель Оперной диве нравятся бриллианты и сапфиры, а к рубинам знаменитость равнодушна.

Наверняка во время вояжа Нетребко сопровождает Юсиф, ведь он родом из Баку и свою карьеру певец начинал, обучаясь в конце 90-х в Бакинской консерватории.

Ранее на своих страницах в социальных сетях Анна подробно рассказывала о путешествии в Зальцбург на традиционный ежегодный музыкальный фестиваль. В этот город Анна отправилась с мужем и сыном и успела, как выступить там, так и хорошо отдохнуть после.