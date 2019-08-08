Осиная талия: Лопырева устроила фотосессию в трендовом купальнике

Виктория Лопырева не смогла долго сидеть на одном месте даже став мамой. В феврале она родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Зимние дни она предпочла скоротать в солнечном Майами, весной модель наведалась в Канны и в итоге добралась до Москвы. Правда и на родине она задерживаться не стала. Дав интервью вместе с мужем и прогулявшись по центру города, она вновь покинула страну.

Свой июльский день рождения Виктория с размахом отметила в Греции. Одна вечеринка перетекала в другую и в итоге 36-летие она праздновала больше недели.

В августе же девушка перебралась в Испанию. Там она продолжает отдыхать и загорать уже в более спокойной обстановке. Лопырева даже устроила фотосессию на побережье. Молодая мама облачилась в черный купальник с завышенной талией и клетчатую рубашку.

Модель приняла смелую позу, продемонстрировав подтянутые ноги, осиную талию и роскошное декольте. По словам модных экспертов, именно такие купальники в тренде этим летом. «Живи сегодня и сейчас, пока бьется сердце; просто люби — мужчину, ребёнка, своё дело — потому что никто не знает своего часа. А грехи наши сосчитает и оценит только Бог. Завтра может и не наступить», — поделилась вдохновляющим высказыванием Виктория.

Поклонники восхитились девушкой, которая так выглядит уже через шесть месяцев после родов. «Вот это фотография, мама мия», «Викуля уже много лет мой идеал женской красоты», «Какая фигура», «Такая красивая модель, нет слов. Только одно, красавица одна в этом мире — вы», «Нереальная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Лопырева сразу после родов начала ходить в спортзал и это в итоге дало свои плоды.

А вам нравится фигура Виктории?