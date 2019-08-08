Дакота выбрала голубое платье-футляр для прогулки в Париже

Ранее в своем Instagram Рита Дакота заинтриговала подписчиков, написав о том, что отправляется в путешествие, но не отметила, куда именно. Оказалось, Дакота выбрала Париж.

В аккаунте девушки появился ее снимок в полупрозрачном платье-футляре с аппликациями и бежевых босоножках на фоне Сены и Эйфелевой башни. Кадр был сделан вечером. Счастливая Рита сообщила, что отправляется с подругами на прогулку.

Звезда рассказала, что она съела самый вкусный ужин в Париже, который приготовил мишленовский повар. Причем пиршество прошло на борту кораблика.

«Звучит невероятно. Жаль, с подружками, а не с прекрасным принцем», — подписала снимок певица в Instagram.

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Рита призналась, что была бы не против услышать от принца предложение руки и сердца, но при этом подчеркнула, что общество подруг ценит не меньше. В одном из предыдущих постов певица рассказала, что ей снилось, как она гуляет по прекрасному городу. Недолго думая, певица сделала сон былью.