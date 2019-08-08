Васильев сравнил платье Подольской на «Жаре» с нарядом выпускницы

По словам модного эксперта, певице лучше было показаться на публике в другом образе.

Известный эксперт моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев раскритиковал наряды некоторых звезд, в которых они появились на музыкальном фестивале «Жара» в столице Азербайджана Баку. Особенно от него досталось певицам Натальей Подольской и бывшей участнице группы «Серебро» Ольге Серябкиной.

Платье Натальи Подольской, как уверен Александр Васильев, больше подходит для наряда школьной выпускницы. При этом он признал, что оно модное — коротенькое, что актуально летом.

«Но комплиментов от меня не ждите. Да, в Баку жарко, но тем не менее, если бы платье было в пол или закрывало колени, оно бы смотрелось лучше», — заявил Александр Васильев.

больше по теме Васильев посоветовал Королевой переходить к нарядам в стиле леди лайк Эксперт моды заявил, что его расстроили шорты певицы на фестивале «Жара».

Не обошел вниманием эксперт и нашумевший наряд Ольги Серябкиной. Сетчатое прозрачное платье с нижним бельем напоказ Васильев посчитал перебором. Как сказал эксперт, в таком наряде лучше ходить не на музыкальный фестиваль, а на прием к врачу, где порой просят раздеться до нижнего белья. Плюс нужно обладать идеальной фигурой. У Серябкиной она, конечно, неплохая, но Васильев «видал и получше», сообщает «7 дней».