Васильев посоветовал Королевой переходить к нарядам в стиле леди лайк

Известный эксперт в области моды Александр Васильев раскритиковал наряд, в котором известная певица Наташа Королева появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Там, напомним, она предстала в коротких шортах и легкой футболке.

Как заметил Александр Васильев, его очень расстроили именно шорты исполнительницы. «Ей пора, как я уже советовал, переходить к нарядам в стиле леди лайк, к более широким юбкам, платьям, закрывать ноги», — заметил эксперт моды.

Как сказал Александр Васильев, Наташа Королева уже много лет работает в образе «задорной молодушки». При этом она строит из себя вечно симпатичную и веселенькую даму. Но, как он считает, у нее с каждым годом будет все больше конкуренток в этой области. Подросло молодое поколение артисток.

Васильев подчеркнул, что в возрасте Королевой не стоит оголять ноги. Все-таки она находится на музыкальном фестивале, а не на пляже. При этом он прекрасно понимает, что в Баку было очень жарко. Кроме того, подверг критике эксперт в области моды и кроссовки звезды. Он считает, что в них можно ходить в пионерском лагере, но не на фестивале, сообщает портал «7 дней».