В тренде: Темникова подобрала необычную обувь для стильного образа

Певица знает, как нужно эпатировать публику.

Бывшая участница группы Serebro Лена Темникова занимается сольной карьерой и активно гастролирует. Бывает Лена и на Украине, недавно она дала концерт в Одессе.

В Киеве Темникова приняла участие в фотосессии, примерив модные осенние образы. Один из кадров певица представила на суд общественности.

Темникова предстала в широких белых брюках с завышенной линией талии, свободном и длинном сером пиджаке и закрытой однотонной блузе золотисто-коричневого оттенка. Дополняют образ необычные туфли-сабо на очень толстой подошве.

Выбор обуви вызвал споры среди подписчиков. Одни нашли этот элемент «шикарным», как и в целом имидж певицы. Другие сочли, что именно этот элемент «все портит».

Отметим, что Темникова в своем выборе демонстрирует знание трендов. Толстая подошва и обувь на платформе будут пользоваться популярностью в 2020 году.