Звездный стиль

Шопинг в Италии: Анна Ардова пополнила коллекцию украшений

Актриса наслаждается отпуском в любимой стране.

Шопинг в Италии: Анна Ардова пополнила коллекцию украшений
Анна Ардова/https://www.instagram.com/ania_ardova/

49-летняя Анна Ардова настолько любит Италию, что в последние годы практически ни одно лето не обходится без того, чтобы она не посетила эту страну. Нынешний сезон не стал исключением: Анна публикует фото- и видеосюжеты, сделанные на улицах, в кафе итальянских городов. Как истинная женщина и актриса, Ардова не забывает и о том, что Италия — одна из столиц мирового шопинга. На одном из кадров, появившихся в аккаунте Анны в Instagram, она демонстрирует подписчикам серьги, купленные в Риме.

«А у меня новые серьги. Как вам?» — написала в комментариях актриса.

Поклонники по достоинству оценили аксессуар и летний образ актрисы, выбравшей неброский наряд из хлопка для прогулки по итальянской столице. Снимок сделан в одном из кафе. Анна сидит за столиком с бокалом белого вина.

Часть подписчиков в комментариях заметили, что Ардова заметно постарела за последнее время. Другие, напротив, сделали актрисе немало комплиментов.

Но, судя по настроению Анны, она наслаждается жизнью и наверняка не принимает близко к сердцу мнение посторонних людей. Кстати, в одном из роликов Анны фигурирует знаменитая Испанская лестница в Риме, которую многие помнят по фильму «Римские каникулы» с Одри Хепберн.

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Тэги:

«Римские каникулы»Анна АрдоваОдри Хепбёрн

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Шопинг в Италии: Анна Ардова пополнила коллекцию украшений
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