Звездный стиль

Утонченная красота: Юлия Снигирь поддержала тренд на гороховый принт

Актриса предстала в ретро-образе в новой фотосессии.

Утонченная красота: Юлия Снигирь поддержала тренд на гороховый принт
Юлия Снигирь. фото: globallookpress.com

Юлия Снигирь в свои 36 лет выглядит моложе многих своих ровесниц. Она занимается йогой не только, чтобы оставаться в форме, но и для омоложения. По одной из теорий, чем гибче позвоночник, тем моложе организм.

К слову, метод работает, так как поклонники недавно увидели архивное фото актрисы и поняли, что за минувшие годы она совсем не изменилась. Ко всему прочему, девушка еще и обладает утонченным вкусом в выборе одежды.

Этим летом Юлия поддержала моду не только на естественность, но также на цвет пудры и гороховый принт. Эксперты в один голос утверждаются, что в моду вернулись 70-е и 80-е годы. Похоже, что на этом актриса решила и сделать акцент в новой фотосессии, которую приурочила к выходу фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На фото Снигирь позирует в черном платье белый горошек с огромным бантом в области декольте.

Образ девушка завершила сделав начес и примерив крупные сережки. «Сегодня посмотрю „Однажды в Голливуде“», — похвасталась она. «А я сегодня тоже посмотрю», — призналась в комментариях Надежда Михалкова.

Поклонники в свою очередь восхитились красотой Юлии и ее нарядом. «Какая утонченная красота, браво», «Как красиво! Чудесный образ, идеальное исполнение!», «Вас и не узнать», «Какая вы невероятная», «Как вам идет этот стиль!» — отреагировали подписчики.

Напомним, что закрытая премьера девятого фильма Тарантино состоится вечером 7 августа. Режиссер специально приехал в Москву, чтобы лично представить публике свою работу. Он также прогулялся по городу и получил множество подарков. В широкий прокат его картина выйдет уже 8 августа.

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"Однажды в Голливуде"звездный стильмодная фотосессияретро-стильЮлия Снигирь

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Утонченная красота: Юлия Снигирь поддержала тренд на гороховый принт
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