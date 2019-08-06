Летний стиль: Каменских показала три разных образа

Певица отдыхает в Италии вместе с супругом, не забывая делиться в Instagram новыми снимками.

Анастасия Каменских и Потап проводят в Италии «второй» медовый месяц. На личной страничке в Instagram украинская исполнительница то и дело публикует фотоотчёты, делясь своими впечатлениями от супружеской жизни. По словам певицы, любой брак должен основываться в первую очередь на взаимной поддержке. Кроме того, огромное значение имеет интимный аспект и любовь.

Певица опубликовала свежий кадр, надев летний джинсовый сарафан небесно-голубого оттенка. Примерив три разных образа Анастасия Каменских не стала переобуваться. В кадре она запечатлена в замшевых полусапожках.

Эту же обувь певиц надела и под трендовое синее платье в мелкий белый горошек. Не забыв об аксессуарах: браслетах и рюкзачке.

Для пешей прогулки возлюбленная Потапа примеряла джинсовые шорты с простым белым топом, сделав акцент на талии с помощью кожаного ремешка. На фото Каменских позировала все в тех же сапожках.