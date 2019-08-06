Звездный стиль

Инна Маликова показала, с чем можно сочетать белые шорты в отпуске

Сестра Дмитрия Маликова в Словении наслаждается горным воздухом и «сказочной» водой.

Инна Маликова показала, с чем можно сочетать белые шорты в отпуске
Инна Маликова/instagram.com/innamalikova/

Летний период выдает предпочтения звезд: кто-то каждый год летает в Италию, кто-то во Францию или Лос-Анджелес. Инне Маликовой определенно ближе Балканы. Не успела певица отдохнуть в Черногории, как уже переместилась на курорт в Словении. Инна опубликовала на своей странице в Instagram снимок, сделанный в местности Рогашка Слатина.

На снимке сестра Дмитрия Маликова демонстрирует минималистичный курортный стиль. На ней персикового оттенка блуза, белые короткие шорты и белые же лоферы. Маликова показала, что белые актуальные шорты стоит сочетать с однотонными топами — практически любого цвета. Обувь в тон сделает ноги зрительно длиннее.

Под фото Инна оставила пространный комментарий.

«Когда отпуск всего-то неделька, то больше всего хочется максимально восстановить силы и действительно отдохнуть. В этот раз я выбрала именно такой отдых, где смогу сбросить всю тяжесть и накопленную усталость уходящего рабочего года и набраться сил перед новым. Уже понимаю, что после отдыха наступит бешеный ритм и поэтому для меня оптимальным решением было выбрать место в пользу своего здоровья, восстановления и максимального обновления. Все-таки не 16 уже».

Певица уверила подписчиков, что в Словении невероятная природа и потрясающий горный воздух, волшебные процедуры и сказочная вода.
Те в ответ пожелали Маликовой отличного отдыха и отметили, что выглядит она в нежном образе великолепно. Среди звездных поклонников Маликовой отметилась и ее подруга Ирина Салтыкова, написавшая: «Прекрасная».

Отметим, что Инна нередко публикует эффектные образы в сети.

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Инна МаликоваИрина СалтыковаСловения

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Инна Маликова показала, с чем можно сочетать белые шорты в отпуске
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