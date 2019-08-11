Словно из детства: Каменских, Бузова и другие звезды выбрали трендовые украшения для волос

Для удовлетворенности собственным образом порой достаточно одной интересной детали, например, заколки.

Девушки испокон веков любили украшения. И не важно, ювелирное изделие это или просто необычная резинка для волос. Неудивительно, что разнообразные по виду заколки никогда не выходили из моды.

Если не так давно в тренде были ободки, украшенные цветами или стразами, то сейчас в моду пришло новое веяние. Teleprogramma.pro решила выяснить, какие именно аксессуары для украшения волос ныне популярны.

Александр Крашенинников — стилист по волосам — раскрыл нам этот секрет. По его словам, теперь звезды предпочитают так называемые заколки из детства, которые также называют клик-клак.

«Очевидно, что все просто устали от простых, невыразительных невидимок и на смену им пришли более сложные заколки, которые бросаются в глаза. Ко всему прочему, сейчас мода цитирует 70-е и 80-е годы. А в то время заколки были крайне популярны», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в последнее время стилисты стали делать простые прически и именно легкие украшательства придают шарм образам. Рассмотрим на примере звезд, какие виды декоративных заколок они носят и как.

Бузова создает тренды

Одна из самых успешных и молодых девушек в отечественном шоу-бизнесе — Ольга Бузова. Она выпускает одежду собственного бренда и любит быть яркой и заметной. Поющая телеведущая стала одной из первых носить заколки, как из детства. Однако они были украшены жемчугом и покрашены в яркие цвета. Ко всему прочему, их размер оказался больше, чем стандартный, поэтому на такие украшения сразу падает взгляд.

Ольга любит экспериментировать с прическами, поэтому и заколок у нее целый набор. На одних написано ее имя, а другие имеют камуфляжную расцветку, к примеру.

Ярко и заметно

А вот Настя Каменских обожает быть в центре внимания. На фестивале «Жара» в Баку в этом году она тоже поддержала тренд на заколки и дополнила свое розовое платье этим аксессуаром в том числе. С одной стороны она прикрепила два украшения в тон платью, а с другой — желтого цвета. Смотрелось это очень стильно.

Рыжие тоже в теме

Наталья Подольская окружена мужчинами. Все свободное время она проводит с мужем и подрастающим сыном. Это вдохновляет певицу быть женственной. Заколки она любит и всегда правильно подбирает этот аксессуар к образу. К вечернему платью девушка обычно предпочитает тонкие заколки из металла или украшенные камнями.

А вот для повседневной носки Подольская предпочитает простые, но цветастые заколки. Они освежают любую прическу.

Еще одна рыжеволосая артистка Анастасия Стоцкая тоже любит украшения. В этом сезоне крупные заколки стали украшать ее локоны очень часто. Порой она закалывает сразу несколько штук с одной стороны, что выглядит необычно.

Также есть в ее коллекции тонкие заколки и цветные. Певица подбирает их к нарядам и гармонично сочетает между собой.

Темникова за простоту

Бывшая участница группы Serebro имеет необычный вкус в одежде. Елена Темникова любит облачаться в лаконичные купальники, а ее наряды всегда сдержанные, но стильные. Певица тоже украшает прически заколками, но она выбирает неброские экземпляры, без страз и бантиков, максимально простые. Порой артистка закалывает локоны обычными зажимами, которыми формируют прическу парикмахеры.

IOWA знает толк в заколках

Солистка популярной группы Екатерина Иванчикова в этом году то и дело украшает волосы заколками. Она носит каре и обычно просто выпрямляет локоны, чтобы они аккуратно обрамляли лицо. А чтобы добавить шарма, девушка закалывает близко к лицу крупные заколки с жемчугом или тонкие, но длинные заколки без декора. Это уже стало частью повседневного образа звезды.

Советы эксперта

Стилист по волосам Александр Крашенинников заверил: «Заколки могут носить все!» По мнению мужчины, любая женщина или девушка может украшать волосы стильными аксессуарами и дополнять ими образ. Главное знать, в какое время, какую заколку лучше надеть.

«На самом деле, заколка может быть расположена не только у лица. Она может быть расположена в совершенно разных местах: и на затылке, и сбоку, заколка может прихватывать челку, которую отвели к макушке от лица. Поэтому здесь рекомендаций, по поводу овала лица, кому носить, а кому не носить, — ее быть не может», — пояснил Александр.

Однако он предупредил, что женщинам зрелого возраста стоит обращать внимание на то, как выглядит заколка. «Мне кажется, что такие подделки под жемчуг, под камни будут неуместны на волосах зрелых дам. Тут больше подойдут заколки из металла или наиболее имитирующие какие-либо ювелирные украшения, более изысканные», — поделился эксперт.

Также, по его мнению, девушкам, у которых тонкие и редкие волосы, стоит избегать массивных заколок. По простой причине — украшения будут с трудом держаться на тонких локонах. Если все же хочется украсить прическу, то в таком случае стоит выбрать небольшие украшения, это будет смотреться стильно, и они не упадут с головы в самый неподходящий момент.

«Девчачьи, усыпанные жемчугом, цветные, пестрые заколки лучше носить днем, повседневно. А более изысканные экземпляры уже более пригодны для вечерних мероприятий. При искусственном освещении все возможные стразы, камешки выглядят более пристойно, чем просто при дневном свете», — дал советы Крашенинников.

А вы какие заколки предпочитаете носить?