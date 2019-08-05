Каменских поддержала тренд на купальник с леопардовым принтом

Настя Каменских и Потап поженились в мае этого года. Они были счастливы, так как наконец-то перестали скрывать свой роман от общественности. Теперь влюбленные вместе гастролируют. Уже год они перестали петь дуэтом, но сотрудничают как певица и продюсер. Их медовый месяц был коротким, поэтому в середине лета они решили вновь устроить себе отпуск. На этот раз молодые предпочли провести время в Европе.

Каменских уже успела отметиться как минимум в пяти разных купальников. Она позировала для снимков и на побережье Италии, и на яхте, и на острове Корсика. Ко всему прочему, певица занялась новым для нее видом спорта — катанием на SUP-борде, поэтому из воды теперь ее вытащить еще сложнее. Снова оказавшись на борту яхты Настя облачилась в мини-бикини с леопардовым принтом, который сейчас находится на пике популярности. Она продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.

Многие поклонники восхитились телом 32-летней певицы. Однако нашлись и те, кто заподозрил ее в использовании фотошопа. К слову, это уже не первый случай. «А что за пятно, где живот и трусы, это фотошоп?», «Конечно, фотошоп, видно же», «Бикини класс, а что за штука над трусами?», «Фотошоп зашкаливает», — стали писать подписчики.

Напомним, что не так давно хейтеры заметили, что ноги на одном из фото у Каменских слишком гладкие. Тогда они тоже стали подозревать, что она обработала снимок в специальной программе. А чуть ранее певица предстала на очередном кадре с томным выражением лица. Пользователям Сети это показалось странным. Они заподозрили, что на фото девушка запечатлена не совсем в трезвом виде. На этот раз лицо Насти снова вызвало у них много вопросов.

А как вам снимок звезды?