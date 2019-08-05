Федорова выбрала платье свободного кроя для фотосессии

Оксана Федорова завоевала титул «Мисс Вселенная», когда ей было 25 лет. Однако спустя несколько месяцев ее лишили звания, так как она не стала участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях, как это было положено по контракту. Сейчас ей уже 41 год. За ее плечами несколько романов и брак с немецким бизнесменом Филиппом Тофтой. Она обрела счастье, когда вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина, которому родила дочку Елизавету.

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Телеведущая обладает очень утонченным вкусом стиля. Она всегда выглядит максимально женственно. Этим летом Оксана путешествует по черноморскому побережью. Она уже успела поплавать с дельфинами и устроить прогулку на яхте. Похоже, что красочные пейзажи вдохновили ее на очередную фотосессию. На этот раз Федорова облачилась в платье-макси свободного кроя. Оно развевалось на ветру, облегая тело девушки.

Оксана стояла на траве в поле и позировала в лучах луны.

«Самое главное для женщины — это принимать и уважать себя как женщину. Нужно следовать своей женской природе, развивать женские качества: доброту, заботу, нежность, любовь. Ведь красивых женщин очень много, а гармонично развитых во всех отношениях единицы», — написала она.

Поклонники восхитились красочным кадром. «Восхитительно! Оксана, вы сама как богиня красоты и гармонии», «Вам очень идут распущенные волосы! Вы очаровательная и красивая королева любви и красоты!», «Трогательное и атмосферное фото», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Федорова любит белый цвет. Очень часто она выбирает наряды этого оттенка: от костюмов и до платьев. Но на этот раз модель предпочла карамельный цвет.

А вам понравился образ Оксаны?