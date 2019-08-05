Звездный стиль

Пугачева выбрала белоснежный костюм для выхода в свет

Примадонна вместе с мужем посетила концерт Хиблы Герзмавы в Юрмале.

Пугачева выбрала белоснежный костюм для выхода в свет
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com

Алла Пугачева это лето проводит с семьей в Юрмале. Она не часто показывается на публике, предпочитая на отдыхе проводить время с детьми и мужем или друзьями, избегая пристального внимания прессы к своей персоне. Поэтому ее редкие выходы в свет всегда вызывают легкий ажиотаж.

70-летняя Примадонна даже вне творчества интересна своим стилем. Последние годы она отдает предпочтение молодежным направлениям в одежде. Пугачева с уверенностью облачается в шорты, костюмы или короткие платья, демонстрируя стройные ноги.

4 августа Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным встретилась с Лаймой. Они вместе отправились на концерт оперной дивы Хиблы Герзмавы. Дружная компания разместилась на балконе, а уже после выступления они встретились с самой артисткой, пообщались и обнялись с ней. Примечательно, что на этот раз Пугачева отказалась от мини в пользу белоснежного костюма, который подчеркнул ее постройневшую в отпуске фигуру.

Вечером в Юрмале, как и ныне в Москве, было прохладно, поэтому она накинула на плечи вязаную серую тунику. Образ звезда дополнила крупной золой цепочкой. А ее супруг оделся в одном стиле с певицей. Галкин облачился в белые брюки, рубашку и толстовку на молнии. Влюбленные выглядели счастливыми. После концерта они поспешили домой, к своим детям.

Поклонники пришли в восторг от стильного образа Примадонны. Многим также понравился наряд Хиблы. Она выглядела очень эффектно в черном платье и длинном цветном пальто с запахом. «Классная Алла Борисовна», «Алла Борисовна — красотка, я смотрю, та ещё», «Потрясающее трио», «Все такие шикарные, Алла потрясающая», — прокомментировали фото и видео подписчики.

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Пугачева выбрала белоснежный костюм для выхода в свет
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