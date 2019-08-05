Звездный стиль

Каменских в джинсовых мини-шортах устроила фотосъёмку на Корсике

Ранее украинская исполнительница отдыхала в Италии.

Каменских в джинсовых мини-шортах устроила фотосъёмку на Корсике
Настя Каменских (Фото: Instagram.com/kamenskux)

Украинская исполнительница вместе с возлюбленным Потапом успела отдохнуть в Италии, после чего новобрачные отправились во Францию. В профиле своего микроблога Анастасия Каменских разместила очередной отпускной снимок, приняв участие в импровизированной фотосессии на Корсике. Примечательно, что в кадре знаменитость позирует в гордом одиночестве.

Анастасия Каменских поддержала моду на мини-шорты. Фото: Instagram.com/kamenskux

В новой фотосессии певица поддержала летний тренд на шорты, дополнив образ простым белым топом и замшевыми ботильонами.

Примечательно, что после свадебного путешествия Анастасия возобновила тренировки в спортзале. К слову, на разминку исполнительница приводила и Потапа. В недавнем интервью на музыкальном фестивале «Жара» продюсер признался, что ему невероятно повезло с женой. Возлюбленный певицы заявил, что его супруга великолепно готовит. Каменских балует мужа домашней выпечкой.

Напомним, из-за плотного концертного графика Анастасии молодоженам пришлось вернуться в Киев после медового месяца, который продлился всего несколько недель.

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Анастасия Каменскихмедовый месяц Потапа и НастиПотап

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Каменских в джинсовых мини-шортах устроила фотосъёмку на Корсике
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