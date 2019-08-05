Ностальгия: Дарья Повереннова доказала, что не всегда была блондинкой

Звезда сериала «Бессонница» Дарья Повереннова опубликовала свое фото 2007 года, когда еще была брюнеткой, и откровенно рассказала о своем последующем преображении в блондинку. По признанию артистки, это случилось неожиданно не только для окружающих, но и для нее самой.



«Когда я была молодая (хотя, я и сейчас считаю себя молодой, но чуть старше, чем на этом фото), я была уверена, что НИКОГДА не стану блондинкой!» — рассказала Повереннова в Instagram.

Она считала, что этого нельзя делать, так как в обществе сложился слишком определенный негативный стереотип. Но, несмотря на предубеждение, стала блондинкой.

Также Повереннова думала, что никогда не подстрижется коротко. У нее был печальный опыт в детстве — ее подстригли слишком коротко, чего она совсем не хотела.

«А 1,5 года назад я принесла своему мастеру фото со стрижкой пикси, и сказала: «Хочу так!» И, вуаля: я сложно колорированная блондинка со стрижкой пикси», — констатировала Повереннова.

Звезда также рассказала про опубликованное фото из квартиры, которую она купила, взяв ипотеку в банке. По ее признанию, это было тяжелое испытание, но через 6 лет ей удалось выплатить долг банку, причем без посторонней помощи.

«К чему это я: не зарекайтесь и не навешивайте ярлыки! Но уж, если чего решили — идите чётко к своей цели!» — дала совет своим поклонникам знаменитость.