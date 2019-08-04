Звездный стиль

Ани Лорак вслед за Юдашкиной поддержала моду на деним

Украинская исполнительница устроила фотосессию в трендовых зауженных джинсах.

Ани Лорак вслед за Юдашкиной поддержала моду на деним
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Ани Лорак приняла участие в новой импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала понравившийся ей кадр. Примечательно, что украинская исполнительница вслед за супругой модельера Валентина Юдашкина — 61-летней Мариной Юдашкиной — поддержала моду на деним. Артистка отдала предпочтение джинсовой курке, практичным белым кроссовкам на шнуровке и искусственно «состаренным» зауженным джинсам.

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — напомнила о том, что в сезоне весна-лето 2019 особой популярностью будет пользоваться так называемый «поношенный» деним.

Ани Лорак отметилась в джинсовом костюме и модных белых кроссовках (Фото: Instagram.com/anilorak)

При этом Хромченко отметила, что актуальные зауженные джинсы скинни подойдут только девушкам с идеальными пропорциями фигуры: стройными и подтянутыми ножками. В одном из своих интервью Ани Лорак призналась, что она тщательно следит за дневным рационом. Однако, как и другие знаменитости, может устроить себе гастрономический уикенд. Так, певица назвала борщ своим фирменным блюдом.

Марина Юдашкина с внуками на отдыхе (Фото: Instagram.com/marinayudashkina)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, не побоялась примерить облегающие джинсы и 61-летняя Марина Юдашкина. На отдыхе в Израиле супруга именитого модельера проводит время с маленькими внуками: трехлетним Анатолием и маленьким Аркадием.

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Ани Лоракзвездный стиль

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Ани Лорак вслед за Юдашкиной поддержала моду на деним
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