Ани Лорак вслед за Юдашкиной поддержала моду на деним

40-летняя Ани Лорак приняла участие в новой импровизированной фотосессии. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала понравившийся ей кадр. Примечательно, что украинская исполнительница вслед за супругой модельера Валентина Юдашкина — 61-летней Мариной Юдашкиной — поддержала моду на деним. Артистка отдала предпочтение джинсовой курке, практичным белым кроссовкам на шнуровке и искусственно «состаренным» зауженным джинсам.

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — напомнила о том, что в сезоне весна-лето 2019 особой популярностью будет пользоваться так называемый «поношенный» деним.

При этом Хромченко отметила, что актуальные зауженные джинсы скинни подойдут только девушкам с идеальными пропорциями фигуры: стройными и подтянутыми ножками. В одном из своих интервью Ани Лорак призналась, что она тщательно следит за дневным рационом. Однако, как и другие знаменитости, может устроить себе гастрономический уикенд. Так, певица назвала борщ своим фирменным блюдом.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, не побоялась примерить облегающие джинсы и 61-летняя Марина Юдашкина. На отдыхе в Израиле супруга именитого модельера проводит время с маленькими внуками: трехлетним Анатолием и маленьким Аркадием.