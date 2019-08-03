Канделаки подобрала три элегантных образа для прохладной погоды

Тина Канделаки не перестает работать над своим телом. Она не первый год дружит со спортом и не так давно добилась появления кубиков пресса. Телеведущая гордится тем, что в 43 года рушит стереотипы и подает положительный пример миллионам женщин. Не так давно она рассказала, что в начале карьеры внешность мешала ей продвигаться по карьерной лестницы. Но даже тогда ей нравилось, как она выглядит.

За минувшие годы у Тины появился свой стиль в одежде. Она всегда одевается элегантно, ярко и очень женственно. Этим летом переодически телеведущая собирает несколько своих «луков» и просит их оценить. Ранее она показа образы для лета, а в начале августа, когда погода в столице испортилась, Канделаки сделала подборку нарядов для прохладной погоды.

Сначала она облачилась в черный костюм с приталенным пиджаком и свободными рукавами у плеча, а также в облегающую юбку ниже колена. Тина разбавила темный образ красными туфлями и бежевой сумкой. Также телеведущая предложила более офисный вариант. Она надела белую блузку с черной юбкой, открывающую щиколотки, и красный джемпер. К наряду она подобрала серебристые босоножки. В заключении Канделаки показала, что юбку-миди темно-серого цвета можно сочетать с алой блузкой и белым пиджаком.

«Традиционная битва луков, друзья! Голосуем за лучший наряд недели», — написала звезда.

Многим поклонникам понравился первый образ. А вот второй наряд вызвал восхищение далеко не у всех. Стоит отметить, что подписчики ценят то, что телеведущая часто с ними советуется. Им нравится ее открытость. Уже не в первый раз они подмечают, что яркие наряды очень идут Тине.

А вам какой образ понравился больше?