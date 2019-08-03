Акцент на декольте: Макеева позировала в Крыму в приталенном платье

37-летняя Анастасия Макеева этим летом успела побывать в Крыму, по достоинству оценив сервис в одном из местных отелей. Экс-супруга композитора и певца Глеба Матвейчука не скрывает: она не пожалела о том, что выбрала российский курорт. По словам актрисы, в поездке не обошлось и без новых фотосессий. Примечательно, что во время каникул в Крыму Анастасия вдохновилась образами див итальянского кино.

На личной страничке в Instagram бывшая возлюбленная Матвейчука опубликовала понравившиеся ей кадры из свежей фотосъёмки. Перед объективом фотокамеры Анастасия Макеева предстала в приталенном белом платье в черный горошек и алым цветами, сделав акцент на декольте.

«Яркие краски лета!! Очень хочу вернуться в Крым. У нас еще есть задумки и мысли, как много хочется сделать… в этом очаровательном месте, в этом платье итальянского стиля», — добавила актриса.

Ранее Анастасия Макеева объяснила, почему она не стесняется обнажаться перед фотокамерой. Экс-возлюбленная Глеба Матвейчука подметила, что относится к женскому телу, как к произведению искусства и в ее снимках нет ничего «порочного или вульгарного».