Звездный стиль

Акцент на декольте: Макеева позировала в Крыму в приталенном платье

Экс-супруга композитора Глеба Матвейчука отдала предпочтение наряду в итальянском стиле.

Акцент на декольте: Макеева позировала в Крыму в приталенном платье
Анастасия Макеева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Анастасия Макеева этим летом успела побывать в Крыму, по достоинству оценив сервис в одном из местных отелей. Экс-супруга композитора и певца Глеба Матвейчука не скрывает: она не пожалела о том, что выбрала российский курорт. По словам актрисы, в поездке не обошлось и без новых фотосессий. Примечательно, что во время каникул в Крыму Анастасия вдохновилась образами див итальянского кино.

На личной страничке в Instagram бывшая возлюбленная Матвейчука опубликовала понравившиеся ей кадры из свежей фотосъёмки. Перед объективом фотокамеры Анастасия Макеева предстала в приталенном белом платье в черный горошек и алым цветами, сделав акцент на декольте.

«Яркие краски лета!! Очень хочу вернуться в Крым. У нас еще есть задумки и мысли, как много хочется сделать… в этом очаровательном месте, в этом платье итальянского стиля», — добавила актриса.

Ранее Анастасия Макеева объяснила, почему она не стесняется обнажаться перед фотокамерой. Экс-возлюбленная Глеба Матвейчука подметила, что относится к женскому телу, как к произведению искусства и в ее снимках нет ничего «порочного или вульгарного».

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Анастасия Макеевазвездный стиль

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Акцент на декольте: Макеева позировала в Крыму в приталенном платье
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