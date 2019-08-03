Звездный стиль

Равшана Куркова подчеркнула стройную фигуру топом и шортами

Актриса решила поделиться снимками, сделанными летом.

Равшана Куркова подчеркнула стройную фигуру топом и шортами
Равшана Куркова. фото: globallookpress.com

Равшана Куркова в конце августа отметит 39-летие, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Актриса обладает стройной фигурой и идеально гладкой кожей. На светских мероприятиях она всегда появляется в элегантных нарядах, а вот макияж предпочитает нюдовый. В обычной жизни декоративной косметикой девушка почти не пользуется и одевается всегда просто, но со вкусом.

Этим летом Равшана отдохнула в Турции со своей мамой Рано Кубаевой. Когда поклонники увидели их совместное фото, то поняли, чьи гены помогают актрисе выглядеть так молодо. В августе в Москву пришла холодная погода, что расстроило многих жителей столицы. А вот Куркова не растерялась и «проводила» лето своими новыми снимками, на которых продемонстрировала стильный образ для теплой погоды.

В кадре девушка позирует в элегантном белом костюме Chanel, состоящий из топа и шорт. Образ она дополнила плетеной соломенной шляпой. Наряд подчеркнул точеную фигуру Равшаны. «Лето в Москве закончилось, а фотографии остались»,- написала она. Поклонники отметили, что она так выглядит еще моложе. «Девочка совсем. Худышечка», «Ну как можно быть такой красивой и такой худой», «Очень красиво! Это такой труд! Вы умница!», «Какая красавица», «Самая красивая девушка на планете», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно актриса впервые изменила цвет волос. Ее локоны стали чуть светлее и приобрели медовый оттенок. Поклонникам такое преображение очень понравилось. К слову, Куркова вызывает у них восхищение не только из-за миловидной внешности, но и потому что она добрая, искренняя и открытая.

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Равшана Куркова подчеркнула стройную фигуру топом и шортами
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