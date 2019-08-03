Звездный стиль

Камуфляж: Нюша «слилась» с каменной стеной на отдыхе

Наряд певицы позволил ей сделать необычное фото.

Камуфляж: Нюша «слилась» с каменной стеной на отдыхе
Одежда Нюши оказалась одно тона со стеной. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Нюша поделилась с подписчиками забавным фото. Находясь на отдыхе в некой теплой стране, она пошла на прогулку и увидела старинную каменную стену, точь-в-точь подходящую по тону к ее костюму. 28-летняя красавица не прошла мимо такой находки и сфотографировалась на фоне стены.

«Чем комфортнее отпуск, тем сильнее сливаешься с окружающим пейзажем. Мимикрирую», — пошутила певица.

Ранее она призналась, что не прочь отдохнуть. Последний год вышел у Анны Шурочкиной (настоящее имя Нюши) довольно напряженным. 6 ноября артистка родила дочь и с тех пор совмещает работу и уход за ребенком.

Напомним, певица замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игоре Сивовым. Родители держат имя ребенка в тайне от прессы. Известно только, что оно исконно русское, старинное и редкое.

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Камуфляж: Нюша «слилась» с каменной стеной на отдыхе
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