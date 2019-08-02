Федорова выбрала полупрозрачное пляжное платье для прогулки

Оксана Федорова — обладательница титула «Мисс Вселенная». Модель в 41 год обладает все такой стройной фигурой и идеальной кожей, как и 20 лет назад. У нее подрастает семилетний сын Федор и дочь Елизавета, которой недавно исполнилось шесть лет. Каждую свободную минуту девушка посвящает наследникам, но не забывает и о работе. Этим летом она путешествует по черноморскому побережью и успевает участвовать в различных проектах.

В первых числах августа Федоровой удалось не только устроить фотосессию во время водной прогулки на яхте, но и поплавать с дельфинами. Модель не упустила возможности продемонстрировать стильный пляжный образ. Она облачилась в купальник и полупрозрачное платье, которое специально создано для пляжа. Образ Оксана дополнила шляпкой с небольшими полями и солнцезащитными очками.

Поклонники не устают поражаться тому, что с годами девушка не меняется. Они одарили звезду множеством комплиментов. «Вы отлично смотритесь на берегу Черного моря!», «Вы мой идеал», «Спортсменка, комсомолка, исполнительница и просто красавица», «Вечно молодая», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Федорова не стесняется позировать без макияжа. Ранее она заявила, что лучшие друзья женщин — это вода и чистый воздух. Модель любит проводить время на природе. При этом она всегда одета с иголочки. Оксана также ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, а также закаляется зимой. Более того, она берет у мужа уроки бокса.

А вам нравится стиль Оксаны Федоровой?