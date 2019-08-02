Звездный стиль

Два тренда в одном: Сысоева позировала в ярком купальнике

Участница Comedy Woman следит за модными тенденциями.

Два тренда в одном: Сысоева позировала в ярком купальнике
Надежда Сысоева (Фото: Instagram.com/inadenka)

35-летняя Надежда Сысоева поддержала сразу два летних тренда в импровизированной пляжной фотосессии. Участница Comedy Woman позировала перед объективом фотокамеры в раздельном купальнике. Актриса примерила лиф от бикини модного в этом сезоне лимонного оттенка. Не забыла девушка и о анималистической расцветке. Так, низ от купальника был сшит из ткани с леопардовым принтом.

Актриса обратилась к верным почитателям с необычной просьбой, предложив подписчикам порадовать ее растущим количеством «лайков» под свежим снимком. К слову, ранее Сысоева показывала себя без макияжа. Делясь бьюти-секретами по уходу за кожей. Как выяснилось, знаменитость использует косметические патчи в борьбе с утренней отечностью и синяками под глазами.

Актриса тщательно следит за фигурой. Ранее Сысоева отвечала на критику хейтеров по поводу чрезмерной стройности, утверждая, что она вполне довольна своей фигурой и внешностью. Знаменитость не скрывает: к подобным замечаниям она привыкла еще с детства. Многие в окружении Надежды советовали ей набрать вес.

Надежда Сысоева показала себя без макияжа (Фото: Instagram.com/inadenka)

Сысоева призналась, что во время отдыха она может набрать лишние два килограмма, однако вес возвращается к привычным показателям, стоит ей приступить к съемкам. Ради стройности Надежда не сидит на жестких диетах, не устраивает себе разгрузочные дни. Поддерживать фигуру в тонусе ей помогает спорт.

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звездный стильНадежда Сысоева

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Два тренда в одном: Сысоева позировала в ярком купальнике
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