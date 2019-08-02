Эксперименты продолжаются: Мерьем Узерли осветлила локоны

35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Sahra Uzerli) поделилась с верными подписчиками свежим кадром в Instagram, показав результат своего преображения. Знаменитость в очередной раз осветлила локоны, отдав предпочтение натуральному медовому оттенку.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, со своей внешностью также поэкспериментировала и актриса из бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли. В салоне экс-возлюбленной Мурилу Бенисиу сделали новую укладку, выпрямив вьющиеся от природы локоны. Кроме того, Джованна отказалась от привычного омбре (светлых кончиков, — Прим. ред.), отдав предпочтение шоколадному оттенку.

Ни для кого не секрет, что после того, как Мерьем Узерли покинула съемочную площадку сериала «Великолепный век», она сразу сменила имидж, отказавшись от рыжих волос. Многие запомнила актрису по роли Хюррем — наложницы султана Сулеймана. Из-за съемок в ленте Мерьем не могла перекрасить локоны в другой оттенок.

Партнерша Халита Эргенча успела побывать блондинкой. А не так давно, на канском кинофестивале Узерли позировала на красной дорожке с новым оттенком волос, выбрав шоколадный тон.

В повседневной жизни актриса редко пользуется косметикой. Знаменитость уже показывала, как выглядит без макияжа.

Мерьем воспитывает пятилетнюю дочку Лару. За время беременности она значительно прибавила в весе, однако смогла сбросить лишний вес благодаря заботам о новорожденной малышке и плотному съемочному графику.