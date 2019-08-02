Звездный стиль

Эксперименты продолжаются: Мерьем Узерли осветлила локоны

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» ищет идеальный тон волос.

Эксперименты продолжаются: Мерьем Узерли осветлила локоны
Мерьем Узерли (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Sahra Uzerli) поделилась с верными подписчиками свежим кадром в Instagram, показав результат своего преображения. Знаменитость в очередной раз осветлила локоны, отдав предпочтение натуральному медовому оттенку.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, со своей внешностью также поэкспериментировала и актриса из бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли. В салоне экс-возлюбленной Мурилу Бенисиу сделали новую укладку, выпрямив вьющиеся от природы локоны. Кроме того, Джованна отказалась от привычного омбре (светлых кончиков, — Прим. ред.), отдав предпочтение шоколадному оттенку.

Мерьем Узерли перекрасила волосы в более светлый — медовый оттенок (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Ни для кого не секрет, что после того, как Мерьем Узерли покинула съемочную площадку сериала «Великолепный век», она сразу сменила имидж, отказавшись от рыжих волос. Многие запомнила актрису по роли Хюррем — наложницы султана Сулеймана. Из-за съемок в ленте Мерьем не могла перекрасить локоны в другой оттенок.

Актриса успела побывать и блондинкой (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Партнерша Халита Эргенча успела побывать блондинкой. А не так давно, на канском кинофестивале Узерли позировала на красной дорожке с новым оттенком волос, выбрав шоколадный тон.

В повседневной жизни актриса редко пользуется косметикой. Знаменитость уже показывала, как выглядит без макияжа.

Мерьем воспитывает пятилетнюю дочку Лару. За время беременности она значительно прибавила в весе, однако смогла сбросить лишний вес благодаря заботам о новорожденной малышке и плотному съемочному графику.

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Мерьем Узерлисериал «Великолепный век»Халит Эргенч

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Эксперименты продолжаются: Мерьем Узерли осветлила локоны
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