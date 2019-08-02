Джанабаева отметилась в трендовой шляпке в отпуске

Альбина Джанабаева в начале лета отдохнула с сыновьями и Валерием Меладзе на Лазурном берегу. Она много гуляла, плавала, загорала и пробовала местную кухню. В середине июля певица прервала отдых для поездки в Баку на фестиваль «Жара». Она продемонстрировала роскошные наряды на красной дорожке и выступила для поклонников. После этого отпуск звезды продолжился, но уже в Испании. Похоже, что до конца лета артистка предпочитает наслаждаться теплом за границей.

больше по теме Альбина Джанабаева выбрала белоснежное платье для красной дорожки Певица прервала отпуск ради поездки в Баку на фестиваль «Жара».

Отдыхая на морском побережье, Альбина отказалась от косметики. Она облачилась в легкий льняной кардиган, который дополнила жемчужным чокером и шляпой с широкими полями из соломы. Образ получился стильным и по-настоящему пляжным.

«Любой водоём меняет наше состояние. Река освежает и поднимает настроение, море делает любого человека счастливым, а океан — абсолютно счастливым», — написала певица.

Она также засняла на видео свое путешествие. Джанабаева проехалась по автостраде мимо ветряных мельниц. Ей удалось добраться до живописного песчаного пляжа. Похоже, что на этот раз певица отдыхает одна, без супруга и детей.

Поклонники восхитились нарядом Альбины и, в особенности, ее шляпой. К слову, такой головной убор находится на пике популярности в этом сезоне.

«Ну Альбишка, какая же ты красотка! Красавица и веселая, а можно сказать с шляпой, как подсолнух сейчас!», «Прекрасный образ! Яркий, молодой, задорный, жизнерадостный, летний….», «Солнечное фото», «Молода и свежа», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Джанабаевой?