По заветам Зайцева: Валерия выбрала клетчатый принт для «осенней» погоды

Валерию без сомнения можно назвать одной из главных модниц российского Instagram. Певица не только делится с подписчиками сюжетами из своей звездной жизни, но довольно часто демонстрирует актуальные тренды. На днях она показала свой уже осенний имидж.

«Снова аэропорт. Фото сегодняшнего утра, хотя можно подумать, что архивное. Нельзя в августе быть так одетым», — подписала пост Валерия. Снимок сделан в столичном аэропорту Шереметьево, но куда именно звезда вылетает, пока неизвестно.

Валерия одета по-осеннему. Создавая образ, певица включила один из модных элементов предстоящего сезона — клетку. На Валерии — юбка с разрезом, теплый двубортный жакет в морском стиле, шарф. Дополняют образ — бордовые колготки и бордовые же сапоги на высоком каблуке.

Днем ранее Валерия опубликовала фото, также сделанное в аэропорту, но в Аткарске. На снимке она выглядит вполне себе по-летнему, намекая на то, что в родной Саратовской области, откуда звезда летела в Москву, намного теплее, чем в столице.

У себя на родине Валерия навестила маму, о чем она и сообщила в комментариях к фото.