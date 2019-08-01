Рогов мечтает переодеть Мадонну и Юлианну Караулову

Популярный стилист уверен, что им подойдет другой стиль в одежде.

Телеведущий и стилист Александр Рогов с удовольствием переодел бы некоторых отечественных и западных селебрити. В частности, ему не дает покоя образ его хорошей знакомой Юлианны Карауловой, пишет Тele.ru.

Эксперт убежден, что музыкальный «прикольный» стиль Карауловой совсем не соответствует ее внешнему образу. Сейчас он довольно мягкий, а должен быть гораздо острее.

Изменил бы Рогов и образ певицы Монеточки. Стилист заметил: «Видно, что с ней не работает профессиональная команда. Если бы она обратилась ко мне, я бы сделал все иначе».

Среди зарубежных звезд, нуждающихся в определенной помощи, Рогов выделил Селену Гомес. Она, по его мнению, совершенно напрасно выглядит вызывающе сексуальной. По характеру остается подростком и просто не доросла до имиджа секс-символа, считает стилист.

Не оставил без внимания Рогов и Мадонну, которая, по его мнению, зачем-то изображает на сцене «трэш», в то время как могла бы достойно встречать свой возраст и выглядеть настоящей дивой.

Рогов обозначил также главные тренды и модные цвета сезона.