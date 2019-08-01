Звездный стиль

Стриженова поддержала летний тренд на одежду в горох

Телеведущая продемонстрировала стильный образ для работы.

Стриженова поддержала летний тренд на одежду в горох
Екатерина Стриженова. фото: globallookpress.com

Екатерина Стриженова не только актриса, но и ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале. В 51 год она выглядит значительно моложе многих ровесниц. А так как женщина практически каждый день появляется на телеэкране, то она старается выглядеть элегантно и стильно. Артистка следит за модными тенденциями и чаще всего выбирает лаконичные платья миди или сочетает юбки с блузками.

Если за грибами Екатерина ходит в ярком дождевике, а яблоки собирает во дворе в полосатом платье свободного кроя, то для работы она предпочитает более сдержанные, но не скучные варианты. 1 августа телеведущая поделилась снимком, который был сделан на съемочной площадке. Она была запечатлена в белой блузке в черный горох и классической приталенной юбке в тон. Образ Стриженова дополнила алой помадой, а волосы собрала в пучок.

«Вроде лето только началось, а на календаре уже 1 августа?! Скажите, кто виноват?» — написала она.

Телеведущую расстраивает похолодание, которое царит в Москве. А вот поклонники восхитились ее красотой и стильным нарядом. Этим летом гороховый принт находится на пике популярности. «Красивая и счастливая», «Всегда любуюсь вами», «Вы очаровашечка такая! Очень приятно на вас смотреть!», «Прекрасно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Екатерина состоит в браке с Александром Стриженовым. У супругов есть две дочки: Анастасия и Александра. Старшая уже вышла замуж и в прошлом году родила первенца — Петра. Младшая не так давно окончила школу и теперь учится в МГУ им. Ломоносова.

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Екатерина Стриженовазвездный стильмодные тренды

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Стриженова поддержала летний тренд на одежду в горох
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