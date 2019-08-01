Звездный стиль

Вячеслав Зайцев предсказал, что главным принтом осени будет клетка

Маэстро отдыхал в Кисловодске, где творчески вдохновился в преддверии нового сезона коллекций и показов.

Вячеслав Зайцев предсказал, что главным принтом осени будет клетка
Вячеслав Зайцев/instagram.com/slavazaitsew/

Маэстро Вячеслав Зайцев провел отпуск этим летом на юге России, в Кисловодске. В районе Кавказских минеральных вод кутюрье и ранее отдыхал не раз. В этом году в знакомый город Вячеслава Михайловича пригласили друзья. Зайцев принимал ванны, пил нарзан, часто прогуливался в сторону Долины роз, традиционного места отдыха горожан и гостей края.

«Люблю этот город за его спокойный ритм, краски, историческую ауру. Я с удовольствием провел там десять дней.  Смена обстановки и новые впечатления дали мощный творческий толчок. В Москве буду воплощать в жизнь все, что придумал. Нас ждет новый сезон и новые показы», — поделился Зайцев с «Телепрограммой».

Вячеслав Зайцев в Долине роз/Фото из личного архива Вячеслава Зайцева

Кроме того, маэстро дал несколько модных рекомендаций на предстоящий осенний сезон.

«Наряду с красным цветом, который лидирует всегда, могу назвать вариации кислотно-розового, бледно-розового и мерцающе-зеленого. Тепло-коричневый, миндальный и шоколадный – фавориты каждого сезона, поэтому рекомендую приобрести качественные вещи, выполненные в этих цветах», — советует Вячеслав Михайлович.

Что касается принтов, то кутюрье заявляет, что ведущим принтом сезона станет клетка: клетка-буффало, которую называют еще принтом лесоруба, и более интеллигентный тартан.

«Все поклонники принтов, имитирующих оптические иллюзии, оценят также и диджитал-принты. Что касается меня, то я использую свою фотоживопись, и начал делать это задолго до того, как психоделический рисунок снова вошел в моду, — отметил Зайцев, — Неожиданным стал взлет платья-кейп. Тенденцию задает Меган Маркл и ее голубой кейп в поездке в Австралию. А еще я вспоминаю инаугурационное платье-кейп Жаклин Кеннеди. Этот фасон использовала Елена Зеленская в день инаугурации супруга. Так что платья и плащи этого фасона довольно популярны».

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Вячеслав Зайцев предсказал, что главным принтом осени будет клетка
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