Звездный стиль

Киркоров приобрел для выступлений балахон в стиле Пугачевой

Поп-король не устоял перед шедевром дизайнерского искусства.

Киркоров приобрел для выступлений балахон в стиле Пугачевой
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров не скрывает, что он шопоголик и является обладателем самого внушительного гардероба среди звезд. Коллекция вещей Филиппа Бедросовича расположилась на 450 квадратных метрах. Таким «королевством вещей» управляет отдельно нанятый сотрудник.

Музыкант не удержался и опубликовал в Instagram фото приобретенной им новинки — балахона или тоги от Dolce & Gabbana. На фото манекенщик на подиуме представляет вещь, надеть которую решится далеко не каждый представитель сильного пола, но Филиппу этот риск оказался по плечу.

Модель «балахон», которая, как известно, стала в свое время неотъемлемой частью сценического образа бывшей супруги Киркорова Аллы Пугачевой, но облагороженная творческим видением итальянских кутюрье, певец счел вполне подходящей и для себя.

«Одно из моих последних и самых знаковых и культовых приобретений для сцены и шоу от Dolce& Gabbana Alta Sartoria во время недавнего уникального на Сицилии. Ручная работа и вышивка».

Поклонники Киркорова оценили вещь, отсылающую ко временам Древней Греции. «Королевское одеяние!», «Как раз для вас, знали, что приедет Киркоров и купит!», «Красиво жить не запретишь», — порадовались за кумира подписчики.

Напомним, певец упоминает о кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alte Artigianalità осень — 2019. Показы прошли в Долине Храмов сицилийского городка Агридженто. Мужской показ Alta Sartoria отсылал к образам трех греческих богов: Зевса, Геркулеса и Аполлона. За основу дизайнеры взяли мужской античный костюм, украшенных сложной вышивкой, принтами по мотивам античной мифологии и ручной росписью.

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Dolce & Gabbanaмода и стильСицилияФилипп Киркоров

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Киркоров приобрел для выступлений балахон в стиле Пугачевой
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