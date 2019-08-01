Звездный стиль

Олеся Судзиловская напомнила, какое платье идеально для первого свидания

Актриса уверена, что сочные оттенки красного мгновенно настраивают на позитивный лад.

Олеся Судзиловская напомнила, какое платье идеально для первого свидания
Олеся Судзиловская/instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

45-летняя Олеся Судзиловская опубликовала фото, где она стоит в красном платье, и поделилась своими размышления о том, что значит в нашей жизни этот цвет. Актриса, естественно, сразу вспомнила классику — пьесу Моема «Театр», когда Джулия, взмахнув алым платком из глубины сцены, мгновенно превратилась из героини второго плана в главную, сумев мгновенно приковать к себе взгляды всех зрителей.

«Понимаем теперь, почему художники по костюмам главных героинь голливудских фильмов всегда предпочитали оттенки красного», — написала Судзиловская в Instagram.

Рассказала звезда и об одном интересном наблюдении, когда услышала от педиатра, дописавшего рекомендации по лечению кашля у ребенка: «И футболку на ночь красную наденьте». Возможно, от того, что цвет этот теплый, он способен и «прогреть» собой?

Припомнила актриса и свои студенческие годы. «Педагог по этике в институте нас учила, что на первое свидание девушкам необходимо выбирать платье! Любого цвета, кроме серого. (Один из моих любимых цветов, кстати. И, конечно, предлагалось выбирать красный! Красный — цвет страсти, выраженной не только в сексе. Наш сегодняшний герой может пробуждать страсть и к еде, и к любимому делу, и к жизни в целом. Сочные оттенки красного мгновенно настраивают на позитивный лад и выводят «серобурмалинового» настроения», — уверена Судзиловская.

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красный цветОлеся Судзиловскаяпьеса «Театр»

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Олеся Судзиловская напомнила, какое платье идеально для первого свидания
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