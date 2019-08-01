Олеся Судзиловская напомнила, какое платье идеально для первого свидания

45-летняя Олеся Судзиловская опубликовала фото, где она стоит в красном платье, и поделилась своими размышления о том, что значит в нашей жизни этот цвет. Актриса, естественно, сразу вспомнила классику — пьесу Моема «Театр», когда Джулия, взмахнув алым платком из глубины сцены, мгновенно превратилась из героини второго плана в главную, сумев мгновенно приковать к себе взгляды всех зрителей.

«Понимаем теперь, почему художники по костюмам главных героинь голливудских фильмов всегда предпочитали оттенки красного», — написала Судзиловская в Instagram.

Рассказала звезда и об одном интересном наблюдении, когда услышала от педиатра, дописавшего рекомендации по лечению кашля у ребенка: «И футболку на ночь красную наденьте». Возможно, от того, что цвет этот теплый, он способен и «прогреть» собой?

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Припомнила актриса и свои студенческие годы. «Педагог по этике в институте нас учила, что на первое свидание девушкам необходимо выбирать платье! Любого цвета, кроме серого. (Один из моих любимых цветов, кстати. И, конечно, предлагалось выбирать красный! Красный — цвет страсти, выраженной не только в сексе. Наш сегодняшний герой может пробуждать страсть и к еде, и к любимому делу, и к жизни в целом. Сочные оттенки красного мгновенно настраивают на позитивный лад и выводят «серобурмалинового» настроения», — уверена Судзиловская.