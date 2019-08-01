Ироничный стиль: Темникова разбавила чувственный наряд домашними тапочками

34-летняя Лена Темникова нередко удивляет и эпатирует подписчиков, размещая интригующие снимки в соцсетях. На этот раз звезда решила смягчить эротизм наряда, разбавив «накал страстей» большими мужскими тапочками.

«Мой новый концертный костюм. Шорты мужские, плащ и тапочки. Как вам? Мода. Думаю, тапочки нужно заменить на что-то», — подписала снимок красавица в Instagram.

На фото она лежит на разобранной кровати в коротком черном топе, шортах и пальто, выполненных в одном цвете и рисунке.

«Тапочки особенно хороши», «Топово выглядишь», «Стильно», «А если вместо тапочек кроссы примерить?», — среагировали на провокацию певицы подписчики.

Напомним, бывшая солистка группы Serebro со скандалом ушла несколько лет назад от продюсера Фадеева, упрекнув его в том, что тот сексуальный образ, который навязывал ей и всем остальным участницам группы Максим, полностью противоречил ее мировоззрению и моральным устоям. Еще больше Лена подлила масла в огонь, когда заявила о том, что у композитора и другой участницы группы, Ольги Серябкиной, был роман.