Климова пришла на свадьбу с дочерью в платьях одного размера

Звезда российского кино Екатерина Климова ведет себя со старшей дочерью Лизой, как ее подруга. Они вместе посещают салоны красоты, спортзал и вечеринки. Удивительно, но выглядят они тоже почти как ровесницы.

На своей странице в Instagram актриса разместила свежий снимок, где они с дочерью пришли на вечеринку по случаю свадьбы друзей. 41-летняя Екатерина Климова надела кружевное розовое платье в ретро-стиле. А 17-летняя Лиза – нежно-голубое с летящими воланами.

Климова пожелала своим друзьям счастья в семейной жизни и не забыла сказать «спасибо» дизайнеру: «Особенную благодарность хочу высказать Вере Василенко за наши с Лизой воздушные платья. Созданные специально для этого вечера и сшитые для нас без единой примерки. Очень это удобно быть одного размера с 17-летней дочерью».

Напомним, актриса — многодетная мама. Она воспитывает еще одну трехлетнюю дочь и двоих сыновей 10-ти и 12-ти лет. Недавно Климова пережила развод, расставшись с отцом младшей дочери Гелой Месхи.