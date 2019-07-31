Звездный стиль

Климова пришла на свадьбу с дочерью в платьях одного размера

41-летняя Екатерина и 17-летняя Лиза выглядят словно сестры.

Климова пришла на свадьбу с дочерью в платьях одного размера
Екатерина Климова/Globallookpress.com

Звезда российского кино Екатерина Климова ведет себя со старшей дочерью Лизой, как ее подруга. Они вместе посещают салоны красоты, спортзал и вечеринки. Удивительно, но выглядят они тоже почти как ровесницы.

На своей странице в Instagram актриса разместила свежий снимок, где они с дочерью пришли на вечеринку по случаю свадьбы друзей. 41-летняя Екатерина Климова надела кружевное розовое платье в ретро-стиле. А 17-летняя Лиза – нежно-голубое с летящими воланами.

Климова пожелала своим друзьям счастья в семейной жизни и не забыла сказать «спасибо» дизайнеру: «Особенную благодарность хочу высказать Вере Василенко за наши с Лизой воздушные платья. Созданные специально для этого вечера и сшитые для нас без единой примерки. Очень это удобно быть одного размера с 17-летней дочерью».

Напомним, актриса — многодетная мама. Она воспитывает еще одну трехлетнюю дочь и двоих сыновей 10-ти и 12-ти лет. Недавно Климова пережила развод, расставшись с отцом младшей дочери Гелой Месхи.

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Климова пришла на свадьбу с дочерью в платьях одного размера
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