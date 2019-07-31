Звездный стиль

Глазами мужа: для фото на яхте Рудковская примерила прозрачный пеньюар

Звезда поделилась с поклонниками в соцсети романтичным снимком.

Глазами мужа: для фото на яхте Рудковская примерила прозрачный пеньюар
Яна Рудковская. Фото: globallookpress.com

Как и многие звезды, Яна Рудковская в эти дни отправилась в отпуск. Продюсер и ее супруг Евгений Плющенко решили устроить вояж на яхте по Средиземному морю, а снимками с отдыха знаменитость не забывает делиться с поклонниками в Instagram.

На новой фотографии в блоге Яны она предстает в романтичном образе. Звезда стоит на палубе яхты спиной к камере, она облачена в купальник и прозрачный пеньюар из красной ткани, который развевается по ветру. Рудковская пояснила, что красивый кадр сделал Плющенко.

«Купаюсь, занимаюсь спортом, правильно питаюсь и загораю. Глазами мужа», – написала продюсер.

Судно, на котором путешествуют звездные супруги, можно назвать по-настоящему роскошным. Ранее на своей собственной страничке в Instagram знаменитый фигурист продемонстрировал фанатам обширную корму яхты. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, некоторые подписчики спортсмена, не скрывая зависти, сравнили яхту с авианосцем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramЕвгений Плющенконовые фото РудковскойЯна РудковскаяЯна Рудковская где отдыхаетЯна Рудковская и Евгений ПлющенкоЯна Рудковская последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Глазами мужа: для фото на яхте Рудковская примерила прозрачный пеньюар
Интересно?
Поделись с друзьями: