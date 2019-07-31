Глазами мужа: для фото на яхте Рудковская примерила прозрачный пеньюар

Как и многие звезды, Яна Рудковская в эти дни отправилась в отпуск. Продюсер и ее супруг Евгений Плющенко решили устроить вояж на яхте по Средиземному морю, а снимками с отдыха знаменитость не забывает делиться с поклонниками в Instagram.

На новой фотографии в блоге Яны она предстает в романтичном образе. Звезда стоит на палубе яхты спиной к камере, она облачена в купальник и прозрачный пеньюар из красной ткани, который развевается по ветру. Рудковская пояснила, что красивый кадр сделал Плющенко.

«Купаюсь, занимаюсь спортом, правильно питаюсь и загораю. Глазами мужа», – написала продюсер.

Судно, на котором путешествуют звездные супруги, можно назвать по-настоящему роскошным. Ранее на своей собственной страничке в Instagram знаменитый фигурист продемонстрировал фанатам обширную корму яхты. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, некоторые подписчики спортсмена, не скрывая зависти, сравнили яхту с авианосцем.