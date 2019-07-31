Нетребко в платье с анималистичным принтом снялась на фоне замка

Анна Нетребко является не только одной из самых известных оперных певиц в мире, но и настоящей модницей. Артистка старается выглядеть элегантно не только на сцене, но и в обычной жизни. Женщина обладает пышными формами и худеть не планирует, так как считает, что это плохо может сказаться на ее вокале. При этом она умеет стильно одеваться, подчеркивая все свои достоинства.

Не так давно Анна провела время в Вене, а потом переместилась в Зальцбург. Там оперная дива решила посетить озеро Фушль и заодно насладиться видами, которые открываются из старинного замка. На побережье артистка отведала копченой рыбки вместе с сыном Тьяго. Потом она устроила фотосессию на природе. На этот раз Нетребко облачилась в платье-макси с леопардовым принтом. Образ она дополнила золотыми босоножками и повязкой в тон наряду.

Позже звезда прокатилась в карете с наследником. Она осталась в восторге от прогулки по городу. В завершение дня Анна заглянула к своему другу шеф-повару.

«Треугольник и гостеприимный Франц, которого я знаю более 15 лет! Сегодня мы заглянули только на десерт», — написала она.

Поклонники признались, что наряд оперной дивы произвел на них неизгладимое впечатление. Они оставили ей сотни комплиментов в соцсети. «Шикарное платье! Вам очень идёт», «Любуюсь вами. Прекрасный вкус в одежде. Умница, талант», «Шикарный образ», «Вы украшение замка», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Нетребко испытывает большую любовь к шляпкам, но в этот раз от головного убора с полями она отказалась.

А вам нравится стиль оперной певицы?