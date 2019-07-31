Звездный стиль

Лобода в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс

Певица устроила день отдыха у бассейна.

Лобода в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com

Светлана Лобода этим летом предпочла совмещать отдых и работу. Она много путешествует, дает концерты, но при этом находит время для прогулок с дочками: восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. В июле певица успела побывать на фестивале «Жара» в Баку, а также приехать в Москву буквально на день, чтобы посетить концерт Rammstein, и снова уехала за границу. Кажется, что у артистки нет ни минуты свободного времени.

Однако 31 июля Лобода устроила себе день релакса. Она облачилась в цветной купальник и весь день провела у бассейна. Певица купалась, загорала и наслаждалась прохладительными напитками. Она также устроила фотосессию в мини-бикини, которое подчеркнуло ее длинные ноги и идеальный пресс.

«Отдыхать весь день и работать всю ночь», — написала Светлана.

Поклонники в очередной раз восхитились подтянутой фигурой знаменитости. Ранее даже Ксения Собчак отметила, что стремится выглядеть как Лобода в плане физической формы. «Тропикана женщина, горяча и бешена», «Вот я вижу фоточку, а на ней красоточка», «Самая идеальная фигура», «Ну нельзя так выглядеть безупречно», — прокомментировали пост подписчики. Многие отметили, что артистка следует совету дочки Евангелины и для фото встает на носочки.

Напомним, что Лобода много занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Она делает приседы в отеле, пока есть свободное время, и даже в отпуске — прямо у бассейна. Не так давно певица показала эффективные упражнения для бедер и ягодиц.

А вам нравится фигура Лободы?

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звездный стильСветлана ЛободаФото в купальнике

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Лобода в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс
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