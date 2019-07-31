Звездный стиль

Гузеева выбрала для прогулки разноцветный кардиган и обувь с кисточками

Образ телеведущей понравился не всем ее поклонникам.

Гузеева выбрала для прогулки разноцветный кардиган и обувь с кисточками
Лариса Гузеева. фото: globallookpress.com

Лариса Гузеева всегда старается быть открытой со своими подписчиками. В соцсети она регулярно публикует фото не только с работы, но и из повседневной жизни. Не так давно телеведущая побывала в детокс-клинике, чтобы поправить здоровье. Пройдя курс «Очищение и омоложение организма», женщина похудела на пять килограммов за неделю. Она заплатила немаленькую сумму за все процедуры, но осталась довольна результатом.

Этим летом Лариса не стала покидать Москву. Накануне она прогулялась по центру города с дочкой Ольгой. 18-летняя наследница обычно живет во Франции, так как именно там она учится, но каникулы, по всей видимости, девушка предпочла провести с мамой. В соцсети Гузеева поделилась снимком, на котором запечатлена в брюках, голубой блузке и длинном кардигане, сшитом из разных лоскутов ткани. Образ телеведущая дополнила голубыми ботинками с кисточкой.

«Глазами дочери! Обожаемая Москва», — написала она.

Поклонники сразу обратили внимание на необычный наряд артистки. Одним он показался очень стильным, а другие раскритиковали звезду за безвкусие. «Похудели, вам идёт такой стиль», «Какая вы нарядная», «Ботики огонь», «Какой чудесный образ», «Наряд у Ларисы — отстой! Срочно на модный приговор!», «Вы в этом по улице ходите?», «Обожаю такой стиль», «Вы мне напоминаете хорошую тбилисскую даму, на вас видно Грузия отложила отпечаток», — прокомментировали пост подписчики.

фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Отметим, что обычно Лариса отвечает на колкие замечания хейтеров. На этот раз она предпочла промолчать. Фото с дочкой телеведущая тоже выкладывать не стала. По всей видимости, она устала от критики злопыхателей. Напомним, что в этом году Гузеева сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Она не скрывает, что не жалеет о таких переменах.

А вам нравится стиль ведущей шоу «Давай поженимся»?

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Гузеева выбрала для прогулки разноцветный кардиган и обувь с кисточками
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