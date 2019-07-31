Бондарчук показала стройные ноги в пляжном платье

Светлана Бондарчук после развода с Федором Бондарчуком не была долго одинока. Первое время она встречалась с фотографом Сергеем Табуновым, но эти отношения оказались скоротечными. Теперь модель всерьез увлечена директором проектов студии дизайна Сергеем Харченко.

Не удивительно, что она с легкостью завоевывает внимание мужчин. В 50 лет светская львица может дать форму многим своим ровесницам.

больше по теме Бондарчук вслед за Водяновой облачилась в кружевное платье с пайетками В стильном наряде светская львица появилась на модной презентации в Санкт-Петербурге.

Бизнесвумен не только обладает стройной фигурой и гладкой кожей, но и стильно одевается, подчеркивая свои достоинства. Этим летом она много работала, поэтому задумалась об отпуске только в последний день июля. Светлана опубликовала пляжное фото из своего архива. В кадре она позирует у океана в купальнике и легком оранжевом платье, созданном специально для пляжа. Наряд подчеркнул стройные ноги модели.

«Срочно», — написала она, добавив эмодзи в виде самолета и осьминога, намекнув, что хочет в отпуск.

Поклонники пришли в восторг от снимка и точеной фигуры Бондарчук. «Светлана, вы очень красивая женщина! Всегда восхищаюсь вами!», «Какая красота, сочетание цветов просто», «Богиня», «Без вас пейзаж бы не был сочным», «Рай для простых людей», — прокомментировали пост подписчики.

Сама Светлана отправилась к косметологу. Она решила подготовиться к поездке, очистив кожу. Скорее всего уже в ближайшие дни светская львица улетит в теплые края. Напомним, что не так давно у ее собаки родились щенки. Бондарчук с радостью ухаживала за малышами, пока кудрявых породистых щенят не разобрали любители животных.

А вам понравился пляжный образ Светланы?