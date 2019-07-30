«Шикарная»: Маликова сделала комплимент Савельевой в мини-шортах

35-летняя Саша Савельева и 46-летний Кирилл Сафонов воспитывают общего сына Леона. Малыш появился на свет в марте. Несмотря на то, что исполнительница скрывала свое интересное положение даже от самых близких, после родов экс-солистка группы «Фабрика» поделилась первым кадром с новорожденным. Примечательно, что близкая подруга певицы Сати Казанова в интервью программе «Ты не поверишь!» заявила, что спрашивала Сашу о ее беременности. Однако будущая мамочка предпочла отмолчаться.

На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим снимком. Судя по словам артистки, они провела уикенд за городом, насладившись отдыхом на природе. В кадре Саша Савельева запечатлена в черной майке и джинсовых мини-шортах.

Не смогла оставить без внимания фото возлюбленной Кирилла Сафонова певица Инна Маликова, которая по достоинству оценила фигуру и внешность исполнительницы.

«Шикарная», — лаконично отметила Инна. «Когнитивный диссонанс», — добавил шоумен Оскар Кучера, который и сам недавно стал отцом пятого ребенка. В июле у телеведущего родился сын.

Ранее Саша Савельева признавалась, что во время беременности она ни в чем себе не отказывала. Будущая мамочка ела конфеты и мучное. Своему похудению, по мнению певицы, она обязана генетике и корсету. Кроме того, Саша придерживалась диеты кормящей мамы.