Звездный стиль

«Шикарная»: Маликова сделала комплимент Савельевой в мини-шортах

Спустя четыре месяца после родов супруга Кирилла Сафонова демонстрирует результаты похудения.

«Шикарная»: Маликова сделала комплимент Савельевой в мини-шортах
Саша Савельева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Саша Савельева и 46-летний Кирилл Сафонов воспитывают общего сына Леона. Малыш появился на свет в марте. Несмотря на то, что исполнительница скрывала свое интересное положение даже от самых близких, после родов экс-солистка группы «Фабрика» поделилась первым кадром с новорожденным. Примечательно, что близкая подруга певицы Сати Казанова в интервью программе «Ты не поверишь!» заявила, что спрашивала Сашу о ее беременности. Однако будущая мамочка предпочла отмолчаться.

На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим снимком. Судя по словам артистки, они провела уикенд за городом, насладившись отдыхом на природе. В кадре Саша Савельева запечатлена в черной майке и джинсовых мини-шортах.

Не смогла оставить без внимания фото возлюбленной Кирилла Сафонова певица Инна Маликова, которая по достоинству оценила фигуру и внешность исполнительницы.

Инна Маликова оценила свежий снимок Саши Савельевой в мини-шортах (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

«Шикарная», — лаконично отметила Инна.

«Когнитивный диссонанс», — добавил шоумен Оскар Кучера, который и сам недавно стал отцом пятого ребенка. В июле у телеведущего родился сын.

Ранее Саша Савельева признавалась, что во время беременности она ни в чем себе не отказывала. Будущая мамочка ела конфеты и мучное. Своему похудению, по мнению певицы, она обязана генетике и корсету. Кроме того, Саша придерживалась диеты кормящей мамы.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева

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«Шикарная»: Маликова сделала комплимент Савельевой в мини-шортах
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